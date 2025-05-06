بدء العمل في مشروع خط السكة الحديد ليصل العريش بشمال سيناء غدا

استقبل محافظ شمال سيناء، وفدًا من وزارة النقل برئاسة كل من المهندس ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال إنشاء خط السكة الحديد من بئر العبد إلى العريش، ومن العريش إلى طابا ليصل إجمالي طول خط السكة الحديد إلى ٥٠٠ كم من القنطرة شرق حتى طابا.

وحضر اللقاء الموسع، عدد كبير من المسئولين والشركات المكلفة بتنفيذ المشروع، واتفقوا على بدء العمل فوراً اعتباراً من باكر الأربعاء ٧ مايو ٢٠٢٥، فيما يعد هذا المشروع بمثابة قفزه كبيرة في مجال تطوير المحافظة اقتصاديًا.