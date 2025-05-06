 نقل إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو إلى المستشفى لإجراء فحص للقلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقل إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو إلى المستشفى لإجراء فحص للقلب

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 4:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 4:11 م

قال بيان للعائلة الإمبراطورية اليابانية، إنه جرى نقل الإمبراطور السابق أكيهيتو إلى مستشفى في طوكيو، اليوم الثلاثاء؛ لإجراء فحص طبي بعد أن أظهر فحص مبكر علامات على نقص تروية عضلة القلب، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت الوكالة، إن أكيهيتو "91 عاما" سيخضع لسلسلة من الاختبارات في مستشفى جامعة طوكيو.

ولم يشكو الإمبراطور السابق أكيهيتو، من أي أعراض لنقص تروية عضلة القلب، الذي يتسبب في تقليل تدفق الدم إلى عضلات القلب.

وكانت آخر مرة تم فيها نقل الإمبراطور السابق إلى المستشفى في عام 2012 عندما خضع لعملية جراحية في الشريان التاجي.

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