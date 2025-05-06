لقيت سيدة مصرعها في حادث دراسة القمح الزراعية بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقلها إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ بمصرع سيدة في حادث دراسة القمح الزراعية بمركز الفشن.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية التي قام بها الرائد محمد محروس رئيس مباحث قسم شرطة الفشن، أن الجثة لسيدة تُدعى "فوزية، ح، ح"، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن، لقيت مصرعها بعد أن صدمها سير دراسة القمح الزراعية أثناء دريس القمح الخاص بأرضهم الزراعية، ولقيت مصرعها متأثرة بإصاباتها قبل وصولها المستشفى، وتم وضعها بمشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الحادث.