الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع المدرب الهولندي دي بور

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، مساء الإثنين، تعاقده مع المدرب الهولندي فرانك دي بور، ليخلف مواطنه مارسيل كايزر في منصب المدير الفني.

وكشف الجزيرة عن نبأ التعاقد مع دي بور عبر خبر مقتضب عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي، مع ظهور الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو في مقطع فيديو للحديث عن الصفقة.

وقال رومانو في مقطع الفيديو: "سمعت أنباء مثيرة قادمة من نادي الجزيرة في أبوظبي، أسطورة هولندا فرانك دي بور سيكون المدرب الجديد للفريق الفائز ثلاث مرات من قبل بلقب الدوري الإماراتي".

وأضاف: "دي بور قادم بمهاراته التدريبية للشرق الأوسط، لا يمكننا الانتظار لمعرفة ما يحمله المستقبل للجزيرة، في الذكرى الـ50 لتأسيسه".

وبدأ دي بور مسيرته التدريبية من خلال فريق الشباب في أياكس أمستردام الهولندي بين عامي 2006 و2010 تزامنا مع توليه منصب المدرب المساعد في منتخب هولندا، ثم تولى تدريب الفريق الأول بأياكس حتى عام 2016.

وبعد رحيله مباشرة عن أياكس، تولى دي بور تدريب إنتر ميلان الإيطالي، لكن ولايته لم تدم أكثر من ثلاثة أشهر ، لينتقل في 2017 لتدريب كريستال بالاس الإنجليزي لكن رحل بعد شهرين فقط.

وتولى المدرب الهولندي تدريب أتالانتا يونايتد الأمريكي لمدة ستة أشهر فقط في عام 2020 قبل أن يتولى تدريب منتخب هولندا لمدة تسعة أشهر حتى يونيو 2021.