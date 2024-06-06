صندوق النقد الدولي: تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة قرار مناسب

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس: "إننا نعتقد أن سياسة البنك المركزي الأوروبي مناسبة، وكما ذكرنا في السابق، كان من رأينا أنه من المناسب أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة في يونيو".

ونقلت وكالة بلومبرج عن المتحدث قوله: "لكن من المهم أيضا أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على نهجه الذي يعتمد على البيانات، ونهجه في التعامل مع كل اجتماع على حدة، وكما هي الحالة في الولايات المتحدة، رأينا بالطبع انخفاض في معدل التضخم، ونحن أيضا بصدد إجراء المشاورات السنوية بشأن منطقة اليورو".