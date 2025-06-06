

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن جديدة، فيما غادرت 16 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 18 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 2128 طنًا، تضمنت 478 طنًا من الأسمنت المعبأ و1650 طنًا من المولاس. بينما بلغت حركة الوارد 9594 طنًا، شملت 3500 طن من القمح، و5355 طنًا من الذرة، و739 طنًا من زيت الطعام.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 61,298 طنًا من القمح، بينما سجل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17,090 طنًا.

كما غادر الميناء قطار محمّل بـ 1318 طنًا من القمح في طريقه إلى صوامع شبرا، في حين بلغ عدد الشاحنات المتداولة دخولًا وخروجًا 461 شاحنة.