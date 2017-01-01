السودان يصدر بيانا بشأن اجتماعات سد النهضة

واصل وزراء الري والموارد المائية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، اليوم الاثنين، المفاوضات الثلاثية للتوافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لليوم الرابع على التوالي برعاية الاتحاد الإفريقي ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وبحسب لوزارة الري والموارد المائية السودنية، ألقت الوفود الثلاث مزيدا من الضوء على النقاط الخلافية الفنية والقانونية العالقة وفقا لوجهة نظر كل دولة، واتفقوا على عقد لقاءات ثنائية للفرق الفنية والقانونية غدا الثلاثاء مع المراقبين والخبراء على أن يعقبه اجتماع للجان التفاوض مكتملة للدول الثلاث.

وناقشت الدول أيضا التقرير المتوقع رفعه لرئيس الاتحاد الإفريقي في نهاية هذه الجولة من التفاوض والذي يسبق اجتماع القمة المصغرة للاتحاد الإفريقي في ظرف أسبوع من تسليم التقرير.