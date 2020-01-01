خالد أبو بكر ناعيا الفريق محمد العصار: النهاردة يوم حزين للعسكرية المصرية

نعى الإعلامي خالد أبو بكر، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين: «الفريق العصار هو مقاتل من قبل ما ناس كتير تتولد»، متابعًا: «النهاردة يوم حزين للعسكرية المصرية، وكل العسكريين يشعرون بالحزن».

وتابع: «اللي يعرف الفريق العصار يعرف قد إيه كان رجلًا هادئًا وحكيمًا وكانت تسند إليه الملفات التي تحتاج إلى حكمة»، مشيرًا إلى أن الراحل كان يحارب في حربي عامي 1967 و1973، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح عضوًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم وزيرًا للإنتاج الحربي.

وتوفي عصر اليوم الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.