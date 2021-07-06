تعيين سابع رئيس وزراء في هايتي خلال 4 أعوام ونصف

تم تعيين آريال هنري رئيسا للوزراء في هايتي، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف- لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان في الوقت الحالي.

وكتب الرئيس جوفينيل مويس في تغريدة أمس الاثنين، أن هنري سيشكل حكومة جديدة، ويعمل على مواجهة مشكلة العنف في البلاد لضمان إجراء الانتخابات المقبلة في مناخ سلس.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى استفتاء دستوري في 26 سبتمبر المقبل.

ويذكر أنه بعد إلغاء إجراء انتخابات برلمانية كانت مقررة في أكتوبر 2019، نتيجة الاحتجاجات العنيفة ضد مويس من ناحية، لم تحظ هايتي ببرلمان منذ بداية الفصل التشريعي في يناير 2020.

مع ذلك الحين، يحكم مويس البلاد بمقتضى مرسوم. لذلك، لا يمكن أن يقر البرلمان، مثلما ينص الدستور، تولي هنري لرئاسة الحكومة، مثلما حدث مع خلفه كلود جوزيف.

ويقول الكثيرون في صفوف المعارضة أن فترة رئاسة مويس انتهت في فبراير الماضي. فبعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2015، كان من المقرر أن يتولى رئيس الدولة فترة رئاسة لمدة خمسة أعوام من السابع من فبراير 2016. مع ذلك، تم إلغاء الانتخابات بسبب أعمال تزوير، وأدى مويس اليمين الدستوري بعد عام بعد إجراء انتخابات جديدة.