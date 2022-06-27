مهرجان دواير الثقافي يكرم منة شلبي في افتتاح أولى دوراته

يكرم مهرجان دواير الثقافي، في افتتاح دورته الأولى مساء الخميس ٦ يوليو الفنانة منة شلبي، بحضور عدد كبير من المبدعين والمثقفين من مصر والعالم العربي.

يشمل حفل الافتتاح عددًا من الفعاليات من ضمنها ندوة عن «تاريخ وتطور الفعاليات الثقافية» يديرها الإعلامي عمرو خفاجي، ويشارك فيها كل من النائبة والروائية ضحى عاصي، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والكاتب الصحفي سيد محمود.

جاء اختيار الفنانة منة شلبي للتكريم كونها واحدة من أكثر فنانات جيلها مساهمة في الأعمال السينمائية والتلفزيونية ذات الأصل الأدبي، وهي دؤوبة في البحث عن فرص لتحويل المزيد من الروايات إلى أعمال فنية، ومن ثم وصول الإبداع الأدبي إلى جمهور أوسع وأكثر انتشارا.

وتقول منة شلبي في أحد لقاءاتها الصحفية إنها تعكف على قراءة مجموعة من الروايات الأدبية لتحويلها إلى عمل سينمائي، وأضافت: «أرى أن تحويل الأعمال الأدبية إلى السينما يعتبر خطوة مهمة، وهناك أعمال سينمائية ناجحة كانت في الأصل روايات، ومنها روايات لنجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وآخرين، ونجحت هذه الأفلام في الظهور بشكل مختلف؛ حيث دائما تعتمد الرواية على التفاصيل الدقيقة وهذا ما أبحث عنه في عمل سينمائي».

ومن الأعمال الأدبية التي تحولت إلى أعمال درامية وشاركت فيها بالتمثيل الفنانة منة شلبي، روايات: «حديث الصباح والمساء»، للأديب نجيب محفوظ، و«واحة الغروب» للأديب بهاء طاهر، و«تراب الماس» للأديب أحمد مراد، و«في كل أسبوع يوم جمعة» للأديب إبراهيم عبد المجيد، وترشحت عن دورها في المسلسل الذي يحمل نفس اسم الرواية لجائزة إيمي أووردز الأمريكية لأفضل ممثلة.

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي تنطلق بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.