مروان عطية يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي

وجه مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير فريقه بعد الفوز على الإسماعيلي مساء الأربعاء، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وتوج مروان عطية بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي أقيمت مساء الأربعاء، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مروان عطية عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «شكرا على دعمكوا ليا - و إن شاء الله - من مكسب لمكسب دايما».