الادعاء العام الاتحادي بألمانيا يكشف عن خلية إرهابية مشتبه فيها

أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا اليوم الخميس، أنه كشف عن خلية إرهابية إسلاموية مشتبه فيها في ولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا، وأمر بإلقاء القبض على سبعة أشخاص مشتبه فيهم.

وأوضح الادعاء العام اليوم في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية أن الرجال السبعة يواجهون اتهاما بتأسيس تنظيم إرهابي في ألمانيا، وبأنهم كانوا نشطاء بها.

وأضاف أنه يشتبه أيضا أنهم كانوا يدعمون تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وبحسب البيانات، تم إلقاء القبض على رجل آخر ينحدر من طاجيكستان وزوجته قيرغيزية من جانب السلطات الهولندية. ويشتبه في الزوجين أنهما كانا يعدان لجرائم إرهابية، وفقا لتصريحات الشرطة الهولندية.

=وبالنسبة للرجال الذين تم إلقاء القبض عليهم في ألمانيا، فمنهم خمس متهمون ينحدرون من طاجيكستان واثنين من قيرغيزستان وتركمنستان، ويتبنون موقفا إسلامويا راديكاليا، بحسب الادعاء.

وأضاف بيان الادعاء العام بألمانيا أنه بعد فترة قصيرة من بدء الحرب في أوكرانيا، سافر هؤلاء الرجال سويا إلى ألمانيا وشكلوا تنظيما إرهابيا، وكان الهدف من ذلك هو "القيام بهجمات ذات تأثير على الرأي العام بألمانيا وفقا لمفهوم تنظيم داعش".

وأوضح الادعاء أن الرجل المنحدر من طاجيكستان، والذي تم إلقاء القبض عليهم في هولندا ينتمي أيضا لهذا التنظيم، وأضاف أنهم كانوا على اتصال مع أعضاء الفرع الإقليمي لتنظيم داعش وهو " تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان".

وتابع الادعاء أنه تم بالفعل استكشاف أهداف محتملة لتنفيذ هجمات وترصد أماكن محتملة لارتكاب الجريمة، وأضاف أن المتهمين حاولوا بالفعل شراء أسلحة، ولكن لم يكن هناك خطة هجوم ملموسة حتى الآن.

وتم إلقاء القبض على السبعة متهمين المحتجزين حاليا في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، في أماكن متفرقة، وأحجمت المتحدثة باسم الادعاء العام عن ذكر أية تفاصيل أخرى.

ومن المقرر أن يتم عرض هؤلاء المتهمين على قاضي التحقيقات التابع للمحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وبحسب البيانات، من المقرر عرض الزوجين المحتجزين في هولندا على قاضي التحقيقات في روتردام غدا الجمعة.