الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان: نتطلع لفتح آفاق واعدة للتعاون

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً العمل على تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين سوريا وإيران وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

وقال الأسد، في برقية تهنئة أرسلها للرئيس بزشكيان، نشرتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح السبت: «أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعته».

وأضاف: «إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سورية وإيران».

وختم برقيته بالقول: «سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الإستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها».

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح السبت، فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان، بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، على منافسه العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال مسعود بزشكيان: «نمد يد الصداقة للجميع، وكلنا أبناء هذا البلد».

وأفادت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بأن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً، حصد منها بيزشكيان على 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات، فيما حصل جليلي على 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتاً، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية.

وحسب البيانات الرسمية الإيرانية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 49.8%، وهو ما يزيد على مثيلتها في الجولة الأولى من السباق.