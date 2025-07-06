الصين تفرض قيودا على الشركات الأوروبية في مناقصات الأجهزة الطبية

أعلنت الصين حظر مشاركة الشركات الأوروبية في المناقصات الحكومية لشراء أجهزة طبية، وذلك ردا على القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا على منتجات صينية مماثلة.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، الأحد، أن وزارة المالية أصدرت قرارا يمنع الشركات الأوروبية من دخول مناقصات حكومية صينية تتعلق بشراء أجهزة طبية تتجاوز ميزانيتها 45 مليون يوان (نحو 6.28 مليون دولار).

وبحسب الصحيفة، فإن القرار يستثني الشركات الأوروبية التي تملك استثمارات ومصانع داخل الصين، بينما ينطبق فقط على تلك التي تنتج خارج الأراضي الصينية.

وأضافت الوزارة أن القيود "دخلت حيز التنفيذ الفوري"، في خطوة تعكس تصعيدًا متبادلًا في الإجراءات الاقتصادية بين الجانبين.

من جانبها، أكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أن بكين أبدت مرارا رغبتها في تسوية الخلافات مع الاتحاد الأوروبي عبر الحوار، إلا أن التكتل الأوروبي استمر في "فرض إجراءات تقييدية وبناء حواجز حمائية جديدة"، على حد تعبير الوزارة.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان المفوضية الأوروبية، في 20 يونيو الماضي، استبعاد الشركات الصينية من المشاركة في مناقصات أجهزة طبية تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في إطار ما قالت إنه إجراءات لحماية السوق الأوروبية من الممارسات غير العادلة.