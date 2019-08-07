رئيس هيئة الانتخابات بتونس: قبول أولي لـ1503 قوائم للانتخابات التشريعية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة قبلت مبدأيا 1503 قوائم مترشحة لسباق الانتخابات التشريعية التي ستعقد في أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي نظمته هيئة الانتخابات، إنه تم قبول 1340 قائمة ترشحت داخل تراب الجمهورية و163 قائمة ترشحت بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية، مضيفًا أن الهيئة أحصت ترشح 1405 قوائم في الداخل تم رفض 65 منها، وفي الخارج 176 قائمة رفضت منها 13.

وتتوزع القوائم الـ1503 المقبولة أوليا لخوض غمار الانتخابات التشريعية على 673 حزبية و312 ائتلافية و518 مستقلة.

وتعد دائرة سيدي بوزيد الأولى وطنيا من حيث عدد القائمات المترشحة، إذ أحصت الإدارة الفرعية لهيئة الانتخابات بهذه الجهة ترشح 75 قائمة، تم قبول 73 منها أوليا ورفض قائمتين، في حين تعد دائرة ألمانيا الأخيرة من حيث عدد الترشحات، إذ أحصت الإدارة الفرعية للهيئة في ألمانيا ترشح 19 قائمة تم قبولها جميعا أوليا.

وأوضح أن الهيئة لمست تطورا من حيث جودة القائمات المترشحة للتشريعية في 2019 مقارنة بانتخابات 2014، إذ تم رفض 178 قائمة في استحقاق 2014 في حين تم رفض 78 قائمة فقط في 2019، مشيرا إلى أن من أهم أسباب رفض القوائم الــ78 يعود إلى أخطاء شكلية، منها غياب صفة الناخب لمترشحين ضمن هذه القوائم أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة في ملف الترشحات.

من جانب آخر، أكد رئيس الهيئة أن آجال الطعون في النتائج الأولية للقوئم المقبولة لخوض الانتخابات التشريعية ستنطلق بداية من غد /الأربعاء/ ولمدة 21 يوما، ثم سيتم الإعلان عن القوائم النهائية يوم 30 أغسطس الجاري.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت حددت يوم 6 أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية.