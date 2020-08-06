رئيس وزراء اليابان يؤكد أن بلاده ليست بحاجة لإعاده فرض الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، أنه لا توجد حاجة فورية لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى في اليابان؛ على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الفترة الأخيرة.

وقال آبي، في حديث صحفي أدلى به في محافظة هيروشيما ونقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على موقعها الالكتروني، إن الحالات الخطيرة والمتدهورة من جراء الفيروس ظلت أقل بكثير مقارنة بالوقت الذي أعلنت فيه البلاد حالة الطوارئ السابقة في أبريل الماضي، وأن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد مجهزة بشكل أفضل لعلاج المرضى.

وأضاف أبي:" هدف حكومته هو منع انتشار العدوى قدر الإمكان مع استمرار أنشطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهي مهمة صعبة للغاية، لكننا سنعمل بسرعة وحسب الضرورة لحماية الأرواح وسبل العيش بينما نتجنب حالة تتطلب اعادة فرض الطوارئ مرة أخرى".

جدير بالذكر أن اليابان شهدت، بعد إعلانها السيطرة على تفشي المرض في مايو الماضي، ارتفاعًا حادًا في الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة، خاصة في المدن الرئيسية مثل طوكيو وأوساكا.. وكانت السلطات الصحية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء وحده تسجيل 1355 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وهناك مخاوف من أن تتسبب عطلة مهرجان "بون" التقليدي الياباني والمقررة في الأسبوع المقبل في حدوث ارتفاع آخر في عدد الإصابات اليومية، حيث عادة ما تكون المطارات والطرق السريعة والقطارات السريعة ممتلئة بالركاب؛ حيث يزور اليابانيون أقاربهم في المناطق الريفية أو يذهبون لقضاء الإجازة.