الرئيس الموريتاني يعين رئيسا جديدا للوزراء

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس المهندس محمد ولد بلال رئيسا جديدا للوزراء بعد تقديم الحكومة استقالتها.



وحسب مرسوم رئاسي، كلف رئيس الجمهورية ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة .



وكان ولد بلال مستشارا لرئيس الوزراء المستقيل لكنه كان ايضا وزيرا للتجهيز والنقل في أول حكومات الرئيس السابق سيد ولد الشيخ عبدالله الذي اطاح به ولد عبد العزيز في انقلاب عسكري في ٢٠٠٨.



وشغل ولد بلال منصب مدير عام لشركة الكهرباء قبل إقالته في ٢٠١٦.



وقدم رئيس الوزراء الموريتاني اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا اليوم استقالة حكومته إلى الرئيس الغزواني .



ولم تعرف على الفور أسباب استقالة الحكومة الموريتانية التي تشكلت في آب/اغسطس من العام الماضي ، لكن مصادر موثوقة أشارت إلى لزوم استقالة الحكومة من أجل السماح للقضاء بالتحقيق مع عدد من الوزراء الذين وردت أسماؤهم في ملفات فساد جرت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وطالب البرلمان بالتحقيق الجنائي بشأنها .



وأعلن الادعاء العام الموريتاني أمس فتح تحقيق جنائي بشأن تهم الفساد التي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ، ويتعلق الأمر بصفقات فساد تمت في عهد الرئيس السابق في مجالات الطاقة والعقارات والصيد البحري .