بري: الاعتداءات الاسرائيلية تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة وغلق أبواب الفراغ في مؤسسات الدولة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن ما حصل بالأمس ويحصل اليوم من عدوان إسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب اللبناني يتطلب ردا وطنيا سريعا يتمثل في مسارعة المعنيين بالشأن الحكومي القيام بفعل وطني صادق مقاوم للمصالح الشخصية الضيقة والحصص الطائفية البغيضة يغلق من خلاله كل الأبواب المشرعة على التعطيل والفراغ في مؤسسات الدولة.



وأضاف بري أن السلطة التنفيذية إن بقيت كذلك على النحو المستمر منذ سنة فهي تدفع إسرائيل على شن مزيد من الاعتداءات ضد لبنان وجنوبه.



كما بحث بري الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال استقباله اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر.



وتابع بري خلال اللقاء توجه لبنان لتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي.