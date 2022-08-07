عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير يشارك في مسيرة مع مئات المستوطنين بالقدس

شارك عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، في مسيرة مع مئات المستوطنين في البلدة القديمة في القدس، وذلك بحسب ما أعلنه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

הגעתי כעת לכותל, שריד בית מקדשנו, לקונן על חורבן הבית ולהתפלל לשלומם של תושבי הדרום המותקף ולהצלחתם של חיילי צה"ל הגיבורים שלנו. pic.twitter.com/QFOmgSzfqX — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 6, 2022

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى غدا، بما في ذلك أعضاء من الكنيست، وذلك عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين.

ونقلت صحيفة هآرتس أن «الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهات عنيفة في المسجد الأقصى غدا»، موضحة أن «عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، ينوي المشاركة في الاقتحام».

وسيشكل السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى غدا تصعيدا جديدا في القدس، يتوازى مع التصعيد في قطاع غزة، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما يستهدف قادة حركة الجهاد في القطاع، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.