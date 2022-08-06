 تعاونيات البناء والإسكان تطرح محلات تجارية بمدينتي العامرية والدلنجات - بوابة الشروق
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تعاونيات البناء والإسكان تطرح محلات تجارية بمدينتي العامرية والدلنجات

محمد علاء
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 5:24 م | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 5:24 م

أعلن اللواء حسام الدين رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدد من المحلات التجارية بمدينتي الدلنجات والعامرية للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رزق، أن مساحات المحلات التجارية في مدينة الدلنجات تتراوح ما بين ٢١.٥ إلى ٢٥ م٢، بينما في مدينة العامرية تتراوح مساحة المحلات التجارية ما بين ١٤ إلى ٣٣ م٢.

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن جلسة البيع بالمزاد العلني ستعقد بعد غد الاثنين، الساعة الثانية عشر ظهرا، بجوار فرع الهيئة بمدينة العامرية.

وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن تأمين دخول المزاد لتلك المحلات التجارية 100 ألف جنيه، على أن يتم سداد التأمين بشيك معتمد أو مصرفي أو فيزا ولا يوجد سداد نقدي.

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