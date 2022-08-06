إصابة 9 مستوطنين وجنديين إسرائيليين في قصف صاروخي نفذته المقاومة

أعلنت مصادر عبرية، إصابة 9 مستوطنين وجنديين في القصف الصاروخي الذي نفذته المقاومة الفلسطينية لمستوطنات ومواقع إسرائيلية، منذ ساعات الصباح، ردا على جرائم الاحتلال في غزة.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الطواقم الإسرائيلية نقلت 7 مستوطنين إلى مستشفى "برزيلاي" بعد سقوط صواريخ على مدينة عسقلان.



في سياق متصل، أصيب مستوطنون بجروح بعد قصف المقاومة لمستوطنة "أشكول"، كما أعلنت مصادر الاحتلال عن إصابة جنديين من وحدة المتفجرات بشظايا قذيفة هاون أطلقتها المقاومة على المستوطنة.



وأعلنت "سرايا القدس"، في بيانات صحفية صباح اليوم، عن استهداف عدة مواقع للاحتلال بالقذائف والصواريخ بينها "علوميم"، و"أشكول"، و"صوفا"، و"نير عام"، و"ياد مردخاي"، و"إيرز"، و"كيسوفيم"، و"نير عوز"، كما استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مستوطنة "سديروت"، و"كفار سعد"، وموقع "ناحل عوز".



وأعلن جيش الاحتلال عن نصب بطاريات القبة الحديدية، في مدينة عسقلان المحتلة، تحسبا لاستمرار المواجهة مع المقاومة في الأيام المقبلة، تزامنا مع إخلاء الشواطئ من مستوطنة "ريشون لتسيون" حتى أسدود.