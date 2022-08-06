بدء التشغيل التجريبي بوحدة الغسيل الكلوي بقرية حجازة بمركز قوص

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، بدء التشغيل التجريبي بوحدة الغسيل الكلوي بقرية حجازة التابعة لإدارة قوص الصحية والتي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية لأبناء حجازة بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بقنا، وذلك بتكلفة 6 ملايين جنيه والتي أُنشئت على مساحة 276 مترا.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بقنا، الوحدة والمكونة من ثلاث أدوار تحتوي على أربع قاعات للغسيل الكلوي تضم 32 سريرا لمرضى الغسيل الكلوي تم فعليا البدء بقوة 18 سريرا بالأجهزة الخاصة بهم.

وأضاف، أن الوحدة تم دعمها بغرفة عناية مركزة للطوارئ تضم أسرة غسيل كلوي وجهاز صدمات وجهاز رسم قلب وشفاط إفرازات وعربة طوارئ ومحطة مياه، تم إهداءها من إحدى البنوك بتكلفة 2 مليون و600 الف جنيه.

وتابع الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي بمديرية الصحة أن المبني يعد وحدة غسيل كلوي متكامل بكل الملحقات من الأجهزة والماكينات والبنية التحتية اللازمة للتشغيل لخدمة المرضي

من جهته، أوضح الدكتور أحمد النحاس مدير مستشفي قوص المركزي أن وحدة الغسيل الكلوي الجديدة تعد إنجازا هاما في مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المركز وتيسر عليهم حصولهم علي الخدمة الطبية اللازمة مؤكدا دعم وحدة الغسيل الكلوي بالفريق الطبي المدرب من الأطباء والتمريض.