عمرو دياب يستعد لطرح أغنية «سينجل»

يستعد المطرب عمرو دياب، لطرح أغنية تحمل إسم "سينجل"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان عمرو دياب قد داعب جمهور حفله بالعلمين أرينا في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "متقولوش غني حاجة علشان مش هغنيها النهاردة.. في مفاجآت كتيرة".

وحرص على شكر فريق عمله بأغانيه الأخيرة، ومنهم الملحنون محمد يحيى، وعزيز الشافعي، ومدين، والموزعان توما، ووسام عبد المنعم، والشاعر تامر حسين، وغنى معهم الأغاني التي تعاون معهم فيها.

وقدم عمرو دياب عددا من أغانيه في حفله بين القديم والجديد، ومنها (ده لو اتساب، بحبه، والله لا أحبك موت، أنت الحظ، وياه، راجع، قدام مرايتها، قمرين، يتعلموا).

وكان عمرو دياب قد بدأ حفله، بالعلمين أرينا في مدينة العلمين الجديدة، بأغنية "يا أنا يا لاء"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي قدر بالآلاف، وعبر عمرو عن سعادته بهذا الجمهور الضخم قائلا: "ما شاء الله ما شاء الله.. مبسوط جدا إني معاكم، ويارب صيف حلو عليكم وأشوفكم كل سنة هنا".

وتوافدت أعداد كبيرة من جمهور عمرو دياب منذ ساعات، للحفل الذي يحييه بالعلمين أرينا، في مدينة العلمين الجديدة، ومع بداية توافد الجمهور قدم المنظمون عرضا بالمظلات فوق منطقة الحفل.

وكان قد أحيا «الهضبة» أولى حفلات موسم الصيف، بحفل غنائي يوم 12 يوليو الماضي، بأحد الشواطئ الخاصة بمدينة العلمين الجديدة.

وقد أثارت أسعار تذاكر الحفل ضجة كبيرة حيث تداول البعض أن سعر التذكرة تصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ما نفته الشركة المنظمة، وأعلنت عن أسعار تذاكر الحفل التي تنقسم لعدة فئات، الفئة الأولى بـ10 آلاف جنيه، والفئة الثانية بـ5 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بـ4 آلاف جنيه، والفئة الرابعة بـ3500 جنيه، والفئة الخامسة بـ2500 جنيه، والفئة السادسة بـ2000 جنيه، والفئة السابعة بـ1500 جنيه.

يذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرا أحدث أغنياته "زمن المجاملة"، وذلك وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس.