بدء الدراسة في 8 كليات بجامعة أسيوط الأهلية في العام الدراسي 2022-2023

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وأحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، وأنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة أسيوط الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.



وأوضح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أوضح جاهزية جامعة أسيوط الأهلية لبدء الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، وذلك بعدد 8 كليات جديدة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج (الصيدلة Pharm - D)، وتقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول).



وستقدم كلية الألسن واللغات برامج (اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الألمانية)، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج (الاقتصاد، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج (علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والحوسبة والمعلوماتية الحيوية)، وتقدم كلية العلوم والتكنولوجيا برامج (تصنيع وسلامة الغذاء، والكيمياء الطبية، علوم وتكنولوجيا النانو، والبيولوجيا الجزئية).



وأضاف المُتحدث الرسمي، أن جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة 38 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3.1 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.



وأضاف المُتحدث الرسمي، أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.



وستعلن جامعة أسيوط الأهلية عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة.