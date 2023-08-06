ترامب: الوضع بشأن تايوان قد يتصاعد بسبب عدم كفاءة بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حملة لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ساوث كارولينا، إن الصين قد تسعى إلى تصعيد العلاقات مع تايوان بسبب عدم كفاءة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينج فقد احترامه للولايات المتحدة بعد انتخاب بايدن، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، إن الصين لم تدخل تايوان، وإن شي "قريب للغاية من الرغبة في دخولها لأنه يعتقد أن رئيسكم غير كفء".

وأضاف ترامب أن الرئيس بايدن هو "أكثر الرؤساء فسادا وعجزا على الإطلاق".

وزعم ترامب أن الولايات المتحدة "لن تبقى على قيد الحياة" إذا فشل الجمهوريون في الفوز في الانتخابات العامة في العام المقبل.

وادعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب، "سوف أمنع الحرب العالمية الثالثة".

وأكد ترامب أن "الأسلحة قوية للغاية اليوم لدرجة أنها يمكن أن تمحو العالم، الأمر الذي سأحرص على عدم حدوثه. وأعتقد أنني الوحيد الذي سوف يكون قادرا على القيام بذلك".

كما أكد ترامب على أنه إذا تم انتخابه، فإنه سيصل إلى تسوية سلمية بشأن أوكرانيا قبل أن "يصل حتى إلى سدة الحكم".

وأضاف ترامب: "سنقوم بتسويتها على الفور وبشكل عادل، سنعمل على تسوية الأمر بشكل عادل".

وفي وقت سابق، قال ترامب مرارا وتكرارا إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يقود البشرية إلى الحرب العالمية الثالثة بأفعاله، كما زعم ترامب أنه سيحل الوضع في أوكرانيا خلال يوم واحد، إذا أعيد انتخابه رئيسا في نوفمبر 2024.