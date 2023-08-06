عامل يقتل ابنة شقيقه لسرقة قرطها الذهبي بسوهاج

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استدرج عامل بناء ابنة شقيقه بهدف سرقة قرطها الذهبي، عن طريق استدراجها إلى الزراعات وخنقها برباط الحذاء وفر هاربا.



تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة طفلة ملقاة بالزراعات بإحدى قري مركز طهطا، وتم ضبط المتهم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

انتقل اللواء صلاح ابوسحلى نائب مدير الأمن والعميد رأفت رشوان رئيس شعبة البحث، وبالفحص تبين أن الجثة للطفلة المدعوة حبيبة 5 سنوات، مسجاة على أرض منزرعة بالذرة، وبمناظرتها تبين أنها ترتدى كامل ملابسها وحول رقبتها سحجة دائرية ورباط حذاء ملفوف حول رقبتها.

وأفادت والدتها دعاء "30 سنة ربة منزل"، وعم الطفلة أحمد 29 سنة" عامل، باتهام عم الطفلة المدعو علاء 30 سنة عامل بارتكاب الواقعة.

تمكن ضباط مركز شرطة طهطا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف باستدراجه للطفلة وخنقها والاستيلاء على قرطها الذهبي، حيث تم العثور على المسروقات برفقة المتهم.