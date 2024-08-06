 مواجهة صعبة لـ كيشو في ثمن نهائي منافسات المصراعة بأولمبياد باريس - بوابة الشروق
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مواجهة صعبة لـ كيشو في ثمن نهائي منافسات المصراعة بأولمبياد باريس

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 4:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 4:57 م

أسفرت قرعة منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلو جرام بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس عن مواجهة صعبة للمصارع المصري محمد إبراهيم «كيشو».

ويواجه كيشو نظيره الأذربيجاني حسرات جعفروف، غدا الأربعاء في دور الستة عشر لمنافسات المصارعة.

جدير بالذكر أن المصارع الأذربيجاني جعفروف قد حصل على وصافة بطولة العالم التي أقيمت في صربيا خلال العام الماضي.

كما يعد المصارع الأذربيجاني أحد المرشحين لحصد ميدالية في منافسات أولمبياد باريس 2024.

على الجانب الآخر حقق كيشو الميدالية البرونزية لمنافسات أولمبياد طوكيو الماضية التي أقيمت عام 2021.

 


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