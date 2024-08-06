حزب الله يعلن استهداف موقع المرج الإسرائيلي على الحدود بقذائف المدفعية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف موقع المرج الإسرائيلي على الحدود بقذائف المدفعية، مؤكدًا إصابته بصورة مباشرة.

وأوضح في بيانه عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «الهجوم يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة».

وقال في بيان آخر، إن عناصره أعدوا كمينًا لقوات الاحتلال في محيط موقع رويسات العلم، قائلًا إنهم استهدفوا القوة لدى وصولها إلى نقطة الكمين بالصواريخ الموجهة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى ‌‏تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إن عناصره شنوا اليوم، هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة «شراغا» شمال عكا المحتلة، مؤكدًا أن المسيرات أصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبا».