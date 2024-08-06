هيروشيما تحيي الذكرى الـ79 لتعرضها لهجوم نووي

أحيت مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ79 لتعرضها لهجوم نووي شنته الولايات المتحدة، حيث حث عمدتها المواطنين على الاتحاد لدعوة قادة العالم للتحول بعيدا عن الردع النووي في ظل الصراعات العالمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن كازومي ماتوسي عمدة هيروشيما، قال في إعلان السلام، الذي تم قراءته خلال المراسم السنوية في منتزه السلام التذكاري، إن مثل هذه الأحداث المأساوية العالمية يبدو أنها تعمق عدم الثقة والخوف بين الدول وتعزز الافتراض العام بأنه من أجل حل المشاكل العالمية علينا أن نعتمد على القوة العسكرية، وهو ما يجب أن نرفضه.

وأضاف: "صانعو السياسات يمكنهم حتى التغلب على المواقف الصعبة من خلال الالتزام القوى تجاه الحوار".

وأوضح أن الحرب الباردة انتهت عبر الحوار بين آخر زعيم للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف والرئيس الأمريكي حين ذاك رونالد ريجان.

وحذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يمثل دائرة انتخابية في هيروشيما، في خطابه خلال المراسم، من أن الزخم نحو عالم خالي من الأسلحة النووية على وشك التراجع لأول مرة منذ ذروة الحرب الباردة.