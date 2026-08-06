شهيد لبناني ومقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جنديين في جنوب لبنان، في حين قالت وزارة الصحة ‌اللبنانية إن هجمات إسرائيلية لاحقة أدت لاستشهاد شخصا واحدا على الأقل.

وبدأ جيش الاحتلال، أمس الأربعاء، شن ضربات في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه "انتهاك" ⁠من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنديين قُتلا وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة انتشارهم بالجنوب.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية على بلدة تبنين الجنوبية أدت إلى استشهاد ‌شخص ⁠وإصابة 12 آخرين.

ويتزامن تصاعد العنف هذا مع جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما، وذلك بعد اتفاق الطرفين في ⁠يونيو الماضي على ترتيبات أمنية بوساطة أمريكية تهدف إلى تخفيف حدة الأعمال القتالية على طول ⁠الحدود.

ومع ذلك، تقول إسرائيل إنها ستبقي على منطقة أمنية في جنوب لبنان ⁠للقضاء على التهديد من جماعة حزب الله.