كشف الفنان محمد رمضان، عن طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «يا حبيبي»، والتي يتعاون فيه مع المطرب العالمي ميتر جيمس، والذي تم تصويره في دولة الإمارات العربية، اليوم.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة من كواليس الكليب، معلقا: «بكرة إن شاء الله».

وكان محمد رمضان قد حصل على هاتف محمول ذهبي من نوع «أيفون»، كهدية من أحد محبيه، وذلك أثناء تواجده بدولة الإمارات العربية، وحرص «رمضان» على مشاركة جمهورة فيديو أثناء فتح الهدية، كما حرص على شكر من أهداه له، كما حصل على التأشيرة الذهبية، لدولة الإمارات العربية، وهي تأشيرة طويلة تستمر لمدة 10 سنوات، وقد أهداها له حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

ومن جانبه حرص محمد رمضان، على شكر حاكم دبي وحكومتها، ومشاركة جمهوره هذه اللحظة، فنشر صورة التأشيرة عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، وعلق عليها: «شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكرا حكومة دبي على أجمل هدية، التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي».

يشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرا فيديو كليب «تيك توك»، والذي تعاون فيه مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني، وقد حقق الكليب نجاحا كبيرا، وكان عرضه الأول على شاشة «جودزيلا» في ساحة «تايم سكوير» بمدينة نيويورك الإمريكية، كما عرض على إحدى الشاشات العملاقة بالعاصمة الإنجليزية «لندن».