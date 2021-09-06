التعاون الإسلامي تدين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين،بشدة الهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجازان في السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إحباطه، وأسفر عن إصابة طفلين وتضرر ممتلكات.

جاء ذلك في بيان لمنظمة التعاون الإسلامي وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كما أدان الأمين العام استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في بالطائرات المسيرة (المفخخة)، مشيدا بقدرات وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها،بحسب البيان .

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها السعودية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبرا أن تلك الأفعال "جرائم حرب".