أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة الى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار وأمن المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأثنين في العاصمة لاهاي مع وزيرة خارجية هولندا سيجريد كاخ، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، حيث استعرض تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن والقضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي بناءً على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكداً رغبة الحكومة اليمنية في التعاون البناء مع المبعوث الأممي الجديد الى اليمن جروندنبرج.

وأشارإلى العلاقات التاريخية بين اليمن وهولندا، معربا عن شكر الحكومة اليمنية لكافة الدعم المقدم من مملكة هولندا لليمن خلال السنوات الماضية.

وأوضح بن مبارك أن استمرار الهجمات الإرهابية المتواصلة التي تقوم بها مليشيات الحوثي على محافظة مأرب والمناطق المحيطة بها والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين خاصة من النساء والأطفال، فضلاً عن القيود التي تفرضها مليشيات الحوثي على إيصال المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية للمواطنين الساكنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يفاقم من الحالة الانسانية المتدهورة أصلاً.

من جهتها، أكدت وزيرة خارجية هولندا، أهمية استئناف عملية المفاوضات في سبيل إيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن، معبرةً عن قلق بلادها البالغ إزاء قضية خزان صافر العائم والذي يتطلب معالجة فورية لهذه القضية تجنباً لكارثة بيئية ستؤثر على اليمن والمنطقة.

وأكدت "كاخ" استعداد بلادها للإسهام في إيجاد حلول للتعامل مع قضية ملف صافر، وأن هولندا ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم لليمن لموجهة التحديات الإنسانية التي تواجهها بسبب الحرب.