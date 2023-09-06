روسيا تضع خطة للحد من صادرات الوقود الرمادية

أعدت وزارة الطاقة الروسية، مسودة اقتراح بشأن الحد من صادرات الوقود "الرمادية" (أو صادرات السوق الموازية) من وقود الديزل والبنزين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن النائب الأول لوزير الطاقة، بافيل سوروكين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر بموجب الاقتراح أن يسمح لمصافي النفط فقط بتصدير الوقود.

ومن جانبها، تعهدت وزارة الطاقة الروسية بالحد مما يسمى بتدفقات الوقود الرمادية، وهي كميات الوقود التي يتم شراؤها من السوق المحلية ثم إعادة بيعها في الخارج على أيدي التجار ومستودعات النفط وغيرها، في ظل ارتفاع أسعار الوقود المحلية.