مداهمة واسعة النطاق في 3 ولايات ألمانية ضد غسل الأموال

في مداهمة واسعة النطاق ضد غسل الأموال والجريمة المنظمة، فتشت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، شقق ومكاتب في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن، ونفذت عشرة أوامر اعتقال.

وقالت الشرطة إن أكثر من ألف فرد من قوات الشرطة شاركوا في المهمة، من بينهم وحدات خاصة.

وبحسب البيانات، فإن التحقيقات موجهة ضد أعضاء شبكة دولية لغسل الأموال، وكان الهدف من الحملة هو تحريز الأدلة ومصادرة أصول غير شرعية.

ومن المقرر أن يعلن مكتب المدعي العام في دوسلدورف مزيدا من التفاصيل عن الحملة خلال مؤتمر صحفي عقب ظهر اليوم. وقال متحدث باسم المكتب: "العملية ما زالت جارية".





