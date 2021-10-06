رئيسة تايوان تطالب الصين بالالتزام بضبط النفس: أفعالها تضر بشدة السلام والاستقرار

طالبت رئيسة تايوان تساي إينج وين بكين، بممارسة ضبط النفس وتجنب إشعال صراع دون قصد، وذلك بعد تحليق طائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايواني خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وين القول في خطاب، إن أفعال الصين تضر بشدة السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضافت أن تغير الوضع الإقليمي أصبح مصدر قلق للمجتمع الدولي.

وكانت تايوان أدانت أمس الثلاثاء "التوغلات الكبيرة" التي قامت بها الصين مؤخرا في منطقة دفاعها الجوي، قائلة إن ذلك يقوض السلام الإقليمي.

وصرح رئيس وزراء تايوان سو تسنج تشانج للصحفيين على هامش اجتماع برلمانى "بأن تايوان يجب أن تكون متيقظة حيث إن الصين تذهب إلى مسافات بعيدة جدا".

وجاءت تصريحات سو بعد يوم من إرسال الصين 56 طائرة إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية في تايوان، مما يمثل رقما قياسيا جديدا في عدد الطلعات الجوية اليومية فوق تايوان منذ أن بدأت وزارة الدفاع التايوانية في إصدار مثل هذه التقارير في سبتمبر 2020.

وكان التوغل الصينى يوم الاثنين أكبر من 38 طلعة تم تنفيذها يوم الجمعة و39 طلعة يوم السبت، وكلاهما يمثل أرقاما قياسية، وفي يوم الأحد شوهدت 16 طائرة حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وأضاف سو "أن العالم شهد أن الصين قوضت السلام الإقليمي مرارا وتضغط على تايوان ".