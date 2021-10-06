ألمانيا: سجن رجل لإدانته بالتحريض على اليهود في مظاهرة

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة جلزنكيرشن الألمانية، اليوم الأربعاء، بسجن رجل لمدة ثلاثة أعوام وتسعة شهور لإدانته بالتحريض خلال مظاهرة معادية للسامية قبل نحو خمسة شهور أمام المعبد اليهودي في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ثبت لديها أن الرجل "30 عاما" ردد في المظاهرة التي قامت في الثاني عشر من مايو الماضي شعارات كراهية ضد اليهود بالإضافة إلى ارتكابه لمخالفات أخرى.

وأوضح متحدث باسم المحكمة أن عقوبة السجن غير المصحوبة بإيقاف التنفيذ الصادرة على الرجل وهو من مواليد جلزنكيرشن والمدان بالفعل عدة مرات، جاءت بناء على إدانته بالتحريض وإحداث إصابة بدنية والقيادة بدون رخصة والاحتيال.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال مدير المحكمة إن القاضي وجد كلمات واضحة في النطق بالحكم ووصف ما فعله المتهم بأنه "جريمة بشعة" ،مشيرا إلى أن المظاهرة التي شارك فيها نحو 180 شخصا عند المعبد اليهودي وترددت فيها شعارات كراهية، أثارت "الخوف والرعب" في الطائفة اليهودية ولاسيما في ضوء التاريخ الألماني.

من جانبها، قالت رئيس الطائفة اليهودية في جلزنكيرشن يوديت نويفالد-تاسباخ إن الحكم يمثل علامة مهمة لاسيما وأن العديد من المتضررين عانوا اضطرابات الخوف منذ وقوع هذه الحادثة.