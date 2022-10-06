 البر الرئيسي الصيني يسجل 183 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 183 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:22 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:22 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الأربعاء، 183 إصابة جديدة مؤكدة، محلية العدوى، بمرض كوفيد-19، بينها 37 في قوانجدونج و36 في سيتشوان.

وأشارت اللجنة، إلى تسجيل إجمالي 1005 إصابات محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وغادر إجمالي 222 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الأربعاء، ما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 243740 شخصا.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس الأربعاء، فيما حصد المرض أرواح إجمالي 5226 شخصا.


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