الأمم المتحدة تعلن إجلاء 142 لاجئا صوماليا من اليمن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إجلاء 142 لاجئًا صوماليًا من اليمن إلى بلادهم بشكل طوعي.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، في حسابها على منصة إكس، أن "142 لاجئًا صوماليًا وصلوا إلى بربرة في الصومال بعد مغادرتهم اليمن عبر برنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية".

وأضافت المفوضية أنها تضمن وشركائها اختيار اللاجئين للعودة إلى ديارهم وتساعد في الحصول على الموافقة الطبية والتوثيق وحزمة إعادة الإدماج في الصومال.

أعلنت المفوضية، في 18 سبتمبر الماضي، إجلاء 99 لاجئا صوماليا من اليمن إلى بلادهم، وفي 10 من نفس الشهر أعلنت المفوضية السامية ذاتها إجلاء 153 لاجئا صوماليا من اليمن إلى بلادهم بشكل طوعي.

ويعيش عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، ويواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة، حسب تقارير أممية.