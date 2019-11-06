الاتحاد الإفريقي يفسخ عقده مع «لاجاردير» الفرنسية المالكة لحقوق بث بطولاته

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انهاء تعاونه التسويقي مع شركة لاجاردير «بمفعول فوري»، بحسب ما أعلنت أمس الثلاثاء، المجموعة الفرنسية التي تعارض بشدة قرارا اعتبرته غير قانون.

وكان العقد الممتد بين الطرفين حتى عام 2028 مرتبطا بـ«تسويق حقوق وسائل الإعلام وتسويق بطولات الاتحاد الإفريقي»، بحسب ما أشارت المجموعة الفرنسية في تقريرها السنوي لعام 2018.

وأعلن "الكاف"، رغبته بانهاء هذه الشراكة خلال اجتماع يوم الثلاثاء بحسب ما اوضح في بيان.

واضافت المجموعة «تعارض لاجاردير بشدة قرار الاتحاد الافريقي وتعتبره غير قانوني، مسيئا ولا اساس له».

تابعت «لا شيء يمكنه تبرير إنهاء هذا العقد»، مشيرة إلى أن التحقيق الجاري من قبل لجنة المنافسة في كوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا) لم يصدر اي قرار بعد.