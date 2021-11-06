مسؤول فلسطيني: مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل

أفاد مسؤول فلسطيني بأن مستوطنين هاجموا ، اليوم السبت، متنزها للأطفال أقامته منظمة العمل ضد الجوع قرب قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء و المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور قوله إن "أكثر من 200 مستوطن هاجموا المتنزه الذي أنشأته منظمة العمل ضد الجوع، لصالح الأطفال في التجمعات السكنية شرق يطا، وحاولوا تحطيم الألعاب الموجودة فيه، حيث تصدى لهم الأهالي ودار عراك بالأيدي".

ووفق الوكالة، "وفر جيش الاحتلال الإسرائيلي الحماية للمستوطنين، وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة".

وأشارت إلى أن "المستوطنين هاجموا الموقع مرات عدة، بهدف التوسع الاستيطاني وتهجير المواطنين عن أراضيهم".