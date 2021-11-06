أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين في فلسطين السفير أحمد الديك، أن الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية تتابعان باهتمام كبير حادثة الغرق التي حدثت في المنطقة بين تركيا واليونان، لاستجلاء الصورة وللوقوف على التفاصيل المتعلقة في هذا الحادث.

وقال في بيان، اليوم السبت: "سيتم الإعلان عن أية تفاصيل تتوفر لدينا، ريثما تتضح الصورة بالتعاون مع السلطات التركية المختصة"، معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع مواطنينا.

وكان تسجيل صوتي متداول لشاب فلسطيني من قطاع غزة موجه لوالدته، قد أثار مخاوف من غرق عدد كبير من اللاجئين في رحلة اللجوء بين تركيا واليونان.

وبحسب التسجيل الصوتي، فقد كان الشاب يخبر والدته بنجاته من الموت بعد مكوثه مع عدد من رفاقه في الماء لساعتين وأنه اعتقل لدى الشرطة التي لم يحدد هل كانت تركية أم يونانية.

وأكّد الشاب - وفق التسجيل - وفاة عدد من اللاجئين بينهم أحد اصدقائه من غزة، طالبًا من والدته إخبار ذوي الضحية.