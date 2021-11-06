تقرير - هل خماسية الأهلي أمام الزمالك الأولى في تاريخ الدربي؟

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حقق النادي الأهلي فوزا تاريخيا مساء الجمعة، أمام نادي الزمالك بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة، ضمن حسابات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

خماسية الأهلي فتحت الطريق للبحث عن المباريات التي فاز فيها الفريق الأحمر في القمة أمام الزمالك بخماسية.

وفي التقرير التالي نستعرض الخماسيات التي حقهها الأهلي أمام الزمالك طوال تاريخ الدربي:

حقق النادي الأهلي أول خماسية في تاريخه أمام نادي الزمالك في الثامن من يناير عام 1937 بدوري منقطة القاهرة في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 5-1.

وفي نفس العام نجح الأهلي في إقصاء نادي الزمالك من بطولة كأس مصر وفاز عليه بنتيجة 5-0.

كما سجل النادي الأهلي الخماسية الثالثة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في عام 1938 في اللقاء الذي اقيم بدوري منطقة القاهرة.

وتعد أكبر النتائج التاريخية في القمة بالدوري والتي تحتفل به جماهير القلعة الحمراء كل سنة في موسم 2001- 2002، والتي فاز فيها بنتيجة 6-1.