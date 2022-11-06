كوريا الجنوبية تشارك في استعراض الأسطول الياباني لأول مرة منذ 7 سنوات

شاركت سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية في الاستعراض الدولي للأسطول الياباني، اليوم الأحد، لأول مرة منذ 7 سنوات، وسط تصاعد التوترات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الجنوبية واحدة من 12 دولة شاركت في الحدث، بما يشمل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، في خليج "ساجامي" قبالة محافظة كاناجاوا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها كوريا الجنوبية في ذلك الحدث منذ عام 2015، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وشاركت البحرية الكورية الجنوبية في استعراض الأسطول الياباني في عامي 2002 و2015، بينما انضمت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إلى استعراض الأسطول الكوري الجنوبي في عامي 1998 و2008.