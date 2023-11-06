رئيس وزراء أستراليا يشيد بالعلاقة الناضجة بين بلاده والصين

التقى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الرئيس الصيني شي جين بينج، في بكين اليوم الاثنين؛ ليصير بذلك أول زعيم أسترالي يقوم بذلك منذ أكثر من 7 أعوام؛ مما يؤدي إلى حدوث انتعاش في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن ألبانيز وصل إلى العاصمة الصينية أمس الأحد، بعد أن بدأ زيارته التاريخية في شنغهاي، حيث شارك في معرض الصين الدولي للواردات، وألقى خطابا أشاد فيه بالعلاقة الناضجة بين البلدين.

ووفقا لبيان ورد من أستراليا، قال ألبانيز لشي، إن أستراليا إلى جانب الدول الأخرى في المنطقة لديها رغبة في استمرار النمو المستقر للاقتصاد الصيني، وتواصلها المستمر مع العالم.

وأضاف أن العلاقة القوية بين بلدينا ستكون مفيدة في المستقبل، من المهم أن يكون لدينا تواصل عندما تنشأ الاختلافات، فمن التواصل يأتي التفاهم.

ومن جانبه، قال شي لرئيس الوزراء الأسترالي إنه من خلال الجهود المشتركة للجانبين، نستأنف تبادلاتنا لوجهات النظر المختلفة، وقمنا بحل بعض المشكلات، لقد بدأت العلاقات بين الصين وأستراليا الآن السير على الطريق الصحيح للتطوير والتنمية، ويسعدني أن أرى ذلك.