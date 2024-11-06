أمين عام حزب الله: لا نعول على الحراك السياسي ونتائج الانتخابات الأمريكية

أكد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن الجماعة لا تعول على الحراك السياسي ونتائج الانتخابات الأمريكية، مضيفا "لا نعول على اكتفاء نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) ببعض المكتسبات".

وقال قاسم في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، إن الحزب لا يتوقع انتهاء الحرب عبر أي تحرك سياسي، وأن الحل لإنهاء الحرب يكمن في ساحة المعركة.

وحول مفاوضات وقف الحرب، شدد على أن سقف التفاوض هو حماية السيادة اللبنانية.

وأوضح أن الحزب حدد طريقا للمفاوضات غير مباشر عن طريق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وطالب الجيش اللبناني بحماية الحدود البحرية للبلاد.