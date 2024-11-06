أسطورة بايرن ميونخ: ضم مرموش لن يكون سهلا

يرى الألماني لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، أن انتقال عمر مرموش، نجم وهداف آينتراخت فرانكفورت، لصفوف الفريق البافاري، لن يكون سهلًا.

عمر مرموش يقدم أداءً مميزًا مع فريقه الألماني مطلع الموسم الحالي، ما جعله محط أنظار العددي من الأندية الأوروبية، في مقدمتهم بايرن ميونخ وليفربول ومانشستر يونايتد.

وقال لوثار ماتيوس في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي ألمانيا»: «إذا كنت مكان عمر مرموش، فسأشعر بالفخر إذا قدم بايرن عرضًا لضمي».

وأضاف: «لكنني سأسأل نفسي أيضًا، أين سألعب؟ لن يجلس كين على مقاعد البدلاء، ولن يترك الرباعي سيرجي جنابري، مايكل أوليسي، ليروى ساني وكينجسلي كومان أماكنهم بسهولة».

وتابع: «يتعين على بايرن ميونخ بيع بعض اللاعبين، مع انتهاء عقود آخرين مثل ليروى ساني، ولكن ماذا تفعل مع ماتياس تيل بديل كين؟».

وأتم: «إذا قرروا بيع كومان أو جنابري، فسيكون ضم مرموش مثيرًا للاهتمام في بايرن ميونخ».

وسجل مرموش 10 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الألماني، بعد مرور 9 جولات، ليأتي في المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف هاري كين المتصدر برصيد 11 هدفًا.