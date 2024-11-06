زعماء العالم يهنئون ترامب على فوزه بالانتخابات

- ترودو: سأعمل مع ترامب لمزيد من الازدهار لبلدينا

- بولسونارو يأمل أن تتبع البرازيل "نفس المسار" بعد فوز ترامب

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقال إنه سيعمل معه على "خلق المزيد من الفرص والازدهار والأمن لكلا بلدينا".

وكان ترامب، قد وصف ترودو بأنه "ضعيف" و"غير أمين"، وهاجم اتفاقية التجارة بين البلدين وتوعد بإعادة التفاوض بشأنها، وبفرض رسوم جمركية على السيارات والصلب وغيرها، وفق "أسوشيتد برس".

من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إن عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تمثل "انتصار إرادة الشعب" على "غطرسة النخب"، التي اعتبر أنها "تحتقر القيم والمعتقدات والتقاليد".

وأضاف بولسونارو أن فوز ترمب التاريخي من شأنه أن يعزز من قوة الحركات اليمينية والمحافظة في جميع أنحاء العالم، معرباً عن أمله في أن يلهم ذلك البرازيل "لمتابعة نفس المسار"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وخسر بولسونارو، محاولته إعادة انتخابه في أواخر عام 2022، وبعد نحو شهرين بقليل، اقتحم أنصاره العاصمة برازيليا في محاولة لإعادته إلى السلطة.

ونُظر إلى حركة أنصار بولسونارو على أنها امتداد لأحداث الكابيتول الأمريكي بعد خسارة ترامب لانتخابات 2020، بحسب موقع الشرق الإخباري.

• الرئيس الفلسطيني

وعربيا، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معرباً عن "تطلعه إلى العمل معه من أجل السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف عباس: "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت حركة "حماس"، في بيان، تعقيباً على نتائج الانتخابات الأمريكية التي تظهر تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترمب إن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد "على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".

وأضاف البيان "على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعي أن شعبنا ماض في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وتابع البيان: "نطالب بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال، والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق".

• الأمير محمد بن سلمان

كما هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.