مصر توقع مذكرة تفاهم مع زامبيا في مجال الإسكان الأخضر منخفض التكلفة

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي، مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان الزامبية للتعاون الفني في مجال تنفيذ إسكان لائق أخضر منخفض التكلفة، وذلك على هامش هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي.

وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الإسكان بدولة زامبيا يأتي ترجمة عملية للتعاون المشترك بين البلدين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز وتعميق التعاون مع أشقائنا فى القارة الإفريقية، ويعد منطلقاً لشركات المقاولات المصرية للانطلاق بقوة والتوسع فى تنفيذ المشروعات بدول القارة الإفريقية.

وفى سياق متصل، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتشارلز ميلوبي، وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، اجتماعا بالجناح المصري بالمعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي، بحضور توبلي مولامبو لوبايا، سفير زامبيا لدى مصر، والوفد المرافق من دولة زامبيا.

واطلع وزير الإسكان، نظيره الزامبي، على تفاصيل التجربة العمرانية المصرية بتجلياتها المتعددة سواءً في توفير مختلف أنماط الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، خاصة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، وغيرها.

وأكد أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء في زامبيا.