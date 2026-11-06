ضبط 51 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والمحلات بمنوف والباجور

تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية من ضبط 51 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تموينية ورقابية نُفذت اليوم الخميس، على المخابز البلدية والمحلات العامة ومنافذ بيع الأغذية بمركزي منوف والباجور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية.

يأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، لمتابعة انتظام العمل بالمنظومة التموينية، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان اليوم، أن الحملة التموينية التي نُفذت بمركز منوف، بالتنسيق مع إدارة التموين، استهدفت المخابز البلدية بقرى كفر السنابسة وسدود وعزبة حماد وبهواش ودمليج، وأسفرت عن تحرير 26 محضرًا لمخالفات تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد الإنتاج، ومخالفة الاشتراطات الصحية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز الباجور، أسفرت حملة على المخابز البلدية بنطاق قريتي سبك الضحاك وبهناي عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، كما أسفرت حملات المرور على المحلات العامة ومنافذ بيع الأغذية عن تحرير 14 محضرًا، لمزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن مخزن، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد اللواء عمرو الغريب استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات التموينية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالدعم أو استغلال المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين.